Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Запад не заботят судьбы и жизни граждан Украины, для него это «всего лишь пушечное мясо» в борьбе против России. Об этом 19 апреля на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — подчеркнул российский дипломат.

Это касается и призывов со стороны западных стран к прекращению огня. По словам Полянского, они являются «псевдомиротворческими», а их настоящая цель — перевооружение украинских вооружённых сил во время паузы в боевых действиях.

Дипломат добавил, что Россия будет отделять такие «тактические» призывы от искреннего стремления помочь Киеву «принять единственно правильное и давно назревшее решение».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что в Европейском союзе продолжают выступать за решение конфликта на Украине путём переговоров, так было до его начала, так остаётся и сейчас. При этом, по его словам, решение о прекращении военных действий на Украине «остаётся за Москвой». И до этих пор ЕС будет оказывать Украине финансово-экономическую и военную поддержку и продолжит работать над санкциями.

Стано подчеркнул, что увеличение поставок оружия на Украину — «это не поддержка войны, а поддержка способности Украины обороняться».

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