Париж, 20 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретятся на дебатах, которые состоятся вечером 20 апреля, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

Спустя пять лет после первых дебатов президентской гонки 2017 года уходящий президент Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен встретятся в прямом эфире в эту среду, 20 апреля, в 20:50 по местному времени для традиционных президентских дебатов, за четыре дня до второго тура выборов.

Ожидается, что в ходе дебатов будут подняты темы покупательской способности, России, безопасности, климата.

Согласно опросу Elabe, лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон с 54,5% голосов. Марин Ле Пен, по предварительному опросу может набрать 45,5% голосов.