Ванкувер, Канада, 20 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

(сс) kaatiya «Оттава Сенаторз»

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Алекс Форментон, ещё одну шайбу забросил Паркер Келли. Российский защитник Никита Зайцев отдал две результативные передачи, у Артёма Зуба один голевой пас.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились форварды Джей Ти Миллер, Брок Бёзер и защитник Трэвис Дермотт.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Оттавы». Решающий бросок исполнил нападающий Адам Годетт.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 65 очков. «Ванкувер» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 87 очками.

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