Братислава, , 08:59 — REGNUM США поставляют Украине вооружение и боеприпасы, следовательно, опосредованно участвуют в боевых действиях. Об этом словацкий политолог Эдуард Хмелар заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он полагает, что Вашингтон намеренно затягивает конфликт, преследуя свои геополитические интересы. В минобороны США признают, отметил политолог, что ежедневно направляют на Украину от восьми до десяти самолётов с оружием и боеприпасами.

«Значит, США участвуют в боевых действиях, пусть и опосредованно, то есть намеренно затягивают кровопролитие чужими руками!» — подчеркнул Хмелар.

По его словам, в Вашингтоне заранее всё спланировали, а военная операция против Киева просто упростила для США задачу. При этом сильнее всех пострадает в итоге Евросоюз.

Хмелар рассказал, что опасается потери Евросоюзом своей значимости в мире. Многие в Чехии и Словакии считают, что Россия постепенно теряет друзей. Из сообщений СМИ может сложиться впечатление, что Россия осталась одна против всего мира, но это иллюзия и полный нонсенс, добавил он.

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