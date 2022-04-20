Осло, , 08:49 — REGNUM В ответ на просьбу Киева о предоставлении вооружения власти Норвегии направили украинской стороне 100 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Мистраль». Об этом 20 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежское минобороны.

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При этом ранее украиснкий лидер Владимир Зеленский попросил у властей скандинавской страны оружие, в частности противокорабельные ракеты «Гарпун», а также передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад ради построения «миропорядка, основанного на правилах», не брезгует «грязными методами».