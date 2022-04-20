Донецк, 20 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Александровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Александровки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпушено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики подвергли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу с использованием реактивных систем залпового огня «Град».