Канберра, 20 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Казалось бы, что сейчас, во время избирательной кампании в Австралии, на первых полосах СМИ должно быть имя лидера Либеральной партии и одновременно премьер-министра Скотта Моррисона. Однако либералы оказались втянутыми в предвыборный скандал с кандидатом по округу Уорринга Кэтрин Девес. 20 апреля, давая пресс-конференцию, Моррисон еще раз был вынужден вступиться за своего кандидата, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Напомним, что ранее Девес сделала ряд оказавшихся для многих шоком заявлений по поводу запрета женщинам-трансгендерам принимать участие в спортивных соревнованиях, за что она неоднократно извинялась. Попала она в списки либералов по личному распоряжению Моррисона, который по-прежнему настаивает, что Девес должна принимать участие в выборах, несмотря на то что некоторые «партийные тяжеловесы» призвали снять с выборов скандального кандидата, чтобы не наносить ущерб Либеральной партии.

«Я не позволю отменить Кэтрин просто потому, что у нее другой взгляд на вопрос о женщинах и девочках в спорте … Я не собираюсь потакать всему этому, потому что, видите ли, в этой стране австралийцам уже надоело каждый день ходить по лезвию, потому что они могут однажды сказать или не сказать что-то, что кого-то расстроит в будущем», — заявил Моррисон.