Сидней, Австралия, , 09:15 — REGNUM 20 апреля радиоведущий станции 2GB Бен Фордхэм поссорился с казначеем Нового Южного Уэльса Мэттом Кином во время разговора, в котором обсуждался кандидат от Либеральной партии по округу Уорринга Кэтрин Девес. Словесная перепалка произошла в прямом эфире радиостанции после того, как Фордхем обвинил Кина в подрыве Либеральной партии Австралии, членами которой они оба являются, передает радиостанция.

Австралия

Напомним, что ранее Девес сделала ряд скандальных заявлений по поводу запрета женщина-трансгендерам принимать участие в спортивных соревнованиях, за что она неоднократно извинялась. Премьер-министр Австралии и лидер либералов Скотт Моррисон заявил, что все равно поддерживает ее кандидатуру на этих парламентских выборах.

Однако казначей Нового Южного Уэльса, другими словами, министр финансов самого богатого штата Австралии, Мэтт Кин по-прежнему настаивает на том, что Девес должны снять с выборов.

«Почему вы подрываете репутацию премьер-министра Австралии, премьер-министра своего штата и первой женщины-президента Либеральной партии, которая рассмотрела все кандидатуры и поддержала Кэтрин Девес?» — спросил Фордхэм.

«А чего это вы вдруг стали таким оживленным и сентиментальным?» — огрызнулся Кин.

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Австралии о выборах: «Я не позволю отменить Кэтрин»