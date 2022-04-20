Москва, 20 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Оператор каршеринга «Яндекс. Драйв» может лишиться в 2022 году часть автопарка, сообщает 20 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Каршеринг «Ядекс Драйв»

СМИ поясняет, что у компании истекают лизинговые контракты, что может вынудить оператора вернуть технику собственникам. При этом приобрести новые автомобили для обновления парка в условиях дефицита на рынке почти невозможно.

Отмечается, что компенсировать спрос не смогут и китайские автопроизводители. Причина – высокие цены и логистические сбои.