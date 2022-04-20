Пекин, 20 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. На фоне введения странами Запада антироссийских санкций Китай не будет подло поступать в политическом плане по отношению к Москве. Об этом 20 апреля заявил руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Я больше чем уверен, что Китай не позволит себе как-то подло поступить в политическом плане», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, начнет ли Китай соблюдать санкции против РФ, не объявляя об этом официально.

Также Изотов отметил, что в случае принятия Пекином решения о соблюдении антироссийских санкций китайская сторона даст предупреждение об этом, и «вопрос в том, в каком виде эти сигналы будут поданы и насколько российская сторона будет готова услышать или отследить».

Кроме того, глава регионального представительства ТПП добавил, что это вопрос, относящийся к компетенции дипломатов и политиков, а для бизнеса «здесь вопрос в том, насколько мы готовы слышать и понимать наших контрагентов».

«Далеко не всегда они готовы называть вещи своими именами, но тем не менее есть очень много предпринимателей из Китая, которые хотят развивать отношения с Россией», — пояснил Изотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что японская корпорация Toshiba ограничит работу в России.