Луганск, 20 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Украинские каратели за прошедшие сутки не менее восьми раз обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики из тяжелой артиллерии, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 8 обстрелов по н. п. Донецкий, н. п. Первомайск, н. п. Калиново и н. п. Кировск с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (57 снарядов)», — рассказали в представительстве.

Также украинские боевики выпустили не менее 60 снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате обстрелов погибли женщина в поселке Калиново. Информация о причиненном гражданской инфраструктуре ущербе уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля украинские боевики обстреляли населенный пункт Первомайск в ЛНР. По нему киевские каратели выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.