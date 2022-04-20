Москва, 20 апреля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Японию могут готовить к тому, чтобы она прыгнула на Китай, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР Самурай-захватчик

«Индия будет бояться Китая, напрягать отношения, оглядываться на Пакистан, но никогда она красную черту не перейдет. А Япония перейдет в любой момент, дайте ей возможность. То есть, снимите Ялтинские соглашения, верните армию и дайте ей ядерное оружие, и это называется «Другой формат», — заявил Кургинян.

По его словам, нужно привыкать жить в постоянно меняющихся реалиях большой игры, потому что противник будет всегда пытаться перевернуть шахматную доску современной политической игры в свою пользу.