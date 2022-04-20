Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Члены правительства Свердловской области отчитались о доходах за 2021 год. Об этом свидетельствуют сведения, опубликованные на официальном сайте правительства.

Pixabay.com Рост дохода

Самым богатым членом свердловского правительства оказался министр спорта Леонид Рапопорт. За 2021 год чиновник заработал 15,9 млн рублей. Его доходы выросли в четыре раза по сравнению с 2020 годом. Уточняется, что источником средств стала продажа квартиры. В собственности у Рапопорта квартира площадью 93 квадратных метра, гараж, нежилое помещение, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado.

Первый замгубернатора Алексей Шмыков задекларировал 6,4 млн рублей. Годом ранее он заработал 2,58 млн рублей, будучи мэром Каменска-Уральского. Прошлогодний лидер списка самых богатых членов правительства – министр экономики Денис Мамонтов значительно обеднел. В 2020 году он заработал 15,2 млн рублей, теперь указал только 3,2 млн.

У многих чиновников доходы снизились, однако значительный вклад в семейных бюджет вносят их супруги. Например, доход министра соцполитики Андрея Злоказова составил 2,8 млн рублей. Тогда как его супруга заработала 19, 4 млн рублей. Жена заместителя губернатора Свердловской области Сергея Зырянова также превзошла супруга по доходам. Она заработала более 35 млн. рублей, чиновник – 6,1 млн рублей.

Супруг министра культуры Светланы Учайкиной получил 12,6 млн рублей в то время, как чиновница задекларировала чуть больше 3 млн рублей. Кроме того, мужчина имеет в собственности 39 гаражей, земельный участок и квартиру.

Наименьший доход задекларировали новички правительства. Так, министр цифрового развития Михаил Пономарьков за 2021 год заработал 2,7 млн рублей, министр внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин – 2,8 млн рублей.