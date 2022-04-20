Рим, 20 апреля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Италия откажется от оплаты российского газа в рублях в случае, если ЕС признает такое условие нарушением санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

По информации журналистов, в Риме ждут соответствующего решения Брюсселя, который пока проводит юридический анализ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Италии распространило информацию о том, что 20 апреля глава ведомства Луиджи Ди Майо и итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани отправятся в турне по африканским странам, чтобы договориться с Анголой и Республикой Конго о расширении сотрудничества в области энергетики. Речь идет о поставках газа из Африки для итальянских потребителей.