Донецк, , 05:32 — REGNUM Вооруженные формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, 20 апреля сообщает в своем в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

По населенному пункту выпустили восемь снарядов калибра 152 мм. Обстрел произошел в 02:25 по местному времени (совпадает с мск).

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 апреля Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», выпустив 15 ракет.

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