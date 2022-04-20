Донецк, 20 апреля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, 20 апреля сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

По населенному пункту выпустили восемь снарядов калибра 152 мм. Обстрел произошел в 02:25 по местному времени (совпадает с мск).

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 апреля украинские боевики обстреляли Ясиноватую из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», выпустив 15 ракет.