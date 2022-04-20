Пекин, 20 апреля, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Число национальных баз по разведению и производству семян в Китае увеличилось до 216 на фоне усилий по оживлению семеноводства в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Александр Погожев, ИА REGNUM Семена

По сообщению Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, эти центры выращивают или производят семена для зерна, хлопка, масла и сахара.

В дополнение к 100 ранее аккредитованным базам еще 96 районов уездного уровня в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая были определены в качестве основных национальных баз по производству семян, а 20 мест уездного уровня в провинции Ляонин — в качестве региональных селекционных баз.

По словам министерства, аккредитация имеет решающее значение для оживления семеноводческой отрасли и наращивания потенциала по обеспечению семенами.

В течение 13-й Пятилетки (2016-2020) Китай выделил более 5 млрд юаней (около $782,5 млн) на поддержку семеноводческих баз. Они поставляют более 70% семян для растениеводства и обеспечивают национальную зерновую безопасность.

Китай продолжит проводить политику поощрения основных уездов-производителей семян и осуществлять проекты, направленные на модернизацию семеноводческой отрасли, стремясь сделать так, чтобы национальные базы по производству семян могли поставлять более 80% семян в течение 14-й Пятилетки (2021-2025).