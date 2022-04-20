Спасск-Дальний, Приморский край, 20 апреля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. В Спасске-Дальнем в Приморье утром 20 апреля рухнул мост на улице Мельничная через реку Кулешовка.

Http://vologda-portal.ru Мост

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Мэр города Олег Митрофанов прибыл на место происшествия и записал в своём телеграм-канале видео с разъяснением ситуации.

Глава рассказал, что в срочном порядке организуют объезд, установят знаки и будут думать о восстановлении моста.

О пострадавших не упоминается.

Подписчики сообщают Митрофанову:

«Там рядом на Автоколонну мост тоже скоро рухнет».

Отметим, в Приморье ежегодно рушатся по несколько мостов в год — местные жители называют этот процесс «мостопадом». Так, 19 апреля на автомобильной дороге «Владивосток — Находка — порт Восточный» произошло частичное разрушение моста через реку Суходол — прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском городе Питтсбург обрушился мост.