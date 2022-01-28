Питтсбург, США, , 16:44 — REGNUM В американском городе Питтсбург обрушился мост, сообщает 28 января муниципальная Служба общественной безопасности на своей странице в Twitter.

США помойка Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что мост рухнул за несколько часов до приезда в город президента США Байдена. Кроме того, обломки моста повредили проходящий рядом газопровод.

Экстренные службы призвали горожан избегать посещения этого района, так как там произошла утечка газа.

«Пожалуйста, воздержитесь от посещения районов Форбс и Брэддок, где зафиксировано обрушение моста. Пожарная служба, скорая помощь и полиция работают на месте происшествия… В районе обрушения сильно пахнет газом… Поврежден газопровод», — указано в сообщении Службы общественной безопасности Питтсбурга.

О пострадавших информация пока не поступала.

Напомним, 28 января в Питтсбург должен был приехать президент США Джо Байден, планировавший посетить научно-исследовательский центр Mill 19.

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