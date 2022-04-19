Петропавловск-Камчатский, 20 апреля, 2022, 02:38 — ИА Регнум. На Камчатке утром 20 апреля зафиксировано два пепловых выброса из вулкана Карымского. Исполину присвоен «красный» код авиационной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

41.mchs.gov.ru Карымский вулкан

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По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота первого выброса составила до 6000 метров при высоте самого исполина — 1469 метров, второго — до 10 000 метров.

От первого выброса шлейф распространился в сторону Елизовского района. Предполагается, что в дальнейшем он сместится в сторону Авачинского залива. Угрозы выпадения пепловых осадков в населённых пунктах нет. От второго выброса шлейф направился в сторону Кроноцкого заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии извергался семь раз в течение апреля 2022 года, написало CNN Indonesia.