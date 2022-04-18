Джакарта, , 13:04 — REGNUM Вулкан Анак Кракатау в Индонезии извергался семь раз в течение апреля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Анак Кракатау Lord Mountbatten

Самое низкое извержение произошло на высоте 700 метров от вершины горы, а самое высокое извержение достигло 1000 метров.

Первое в апреле извержение вулкана произошло 15 апреля около 03:27 по западно-индонезийскому времени. Вулкан выбросил в небо столб дыма на высоту до 1000 метров от вершины горы. Ещё два извержения произошло в тот же день.

Последние извержение вулкана произошло 18 апреля в 07:14 по западно-индонезийскому времени. Высота столба достигла 700 метров от вершины горы. Следующие извержения произошли в 11:04 и 12:46 по западно-индонезийскому времени.

Напомним, Анак Кракатау — необитаемый вулканический остров в Индонезии, который находится в акватории Тихого океана. Последнее извержение вулкана в 2018 году вызвало цунами, которое привело к гибели более 400 человек.