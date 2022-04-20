Рим, 20 апреля 2022, 02:13 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани 20 апреля отправляются в поездку по африканским странам, в ходе которой рассчитывают договориться в Анголе и Республике Конго о расширении сотрудничества в области энергетики. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МИД Италии.
В Анголе и Республике Конго министры планируют встретиться с высшим руководством и подписать рамочные декларации о намерениях наращивать взаимодействие и сотрудничество в области энергетики.
В заявлении МИД отмечается, что в африканском турне министров будет сопровождать главный управляющий энергетической добывающей компании Eni Клаудио Дескальци.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что поиски источников энергии, альтернативных российским, «будут схожи с кампанией вакцинации» от коронавируса.
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