Вашингтон, 20 апреля, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Украина с начала специальной военной операции России якобы получает от других стран самолеты и запасные части к ним, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби 19 апреля на брифинге.

Defense.gov Джон Кирби

По его мнению, такая помощь украинской стороне «позволила усилить ее военный потенциал в небе». Кирби не стал уточнять, какие конкретно страны поставляли Украине самолеты и комплектующие. Представитель Пентагона добавил, что США не поставляли Киеву самолеты целиком, опасаясь из-за этого стать стороной конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 490 БПЛА и 140 самолетов украинских вооруженных сил.