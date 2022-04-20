Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors объявил, что «бессрочно приостанавливает» деятельность на территории России, 19 апреля сообщили в пресс-службе организации.

General Motors CoolKid1993

Такой шаг объясняется ситуацией вокруг Украины и антироссийскими санкциями. В конце февраля General Motors объявил о том, что решила временно прекратить импорт автомобилей и работу в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября решение о приостановке своей деятельности в РФ приняла итальянская металлургическая компания Tenaris, занимающаяся поставкой труб и сопутствующих услуг для энергетики.

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