Москва, , 22:22 — REGNUM До 180 человек личного состава ВСУ и 15 единиц бронетехники уничтожено за день в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России в ходе спецоперации.

ВКС России уничтожили «Бук-М1» ВСУ Минобороны РФ

Об этом сообщил 19 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, отметив, что российские ракеты воздушного базирования уничтожили два опорных пункта в районе Калиново-Попасное.

Также они поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в районах Славянск, Попасное и Мирное. В районе населённого пункта Барвенково ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

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