Белград, 19 апреля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 19 апреля провел встречу с американскими сенаторами Крисом Мёрфи, Жанной Шахин и Томом Тиллисом.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили укаинский кризис, евроинтеграцию Сербии и другие проблемы в контексте двусторонних отношений между Белградом и Вашингтоном.

По словам Вучича, улучшение отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Сербии. Объем взаимной торговли в скорости достигнет 1,2 миллиарда евро, что будет обозначать значительный прогресс для двусторонних отношений.

Комментируя ситуацию на Украине, Вучич заявил, что «Сербия продемонстрировала свою приверженность международному праву и принципам, территориальной целостности и политической независимости государств, и доказала это своим голосом в ГА ООН и других международных организациях».

Напомним, Сербия проголосовала за исключение России из Совета ООН по правам человека.