Мариуполь, ДНР, 19 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Флаг ДНР установили в Мариупольском порту. Видео опубликовано 19 апреля в интернете.

Smdnr.ru Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР)

Напомним, в Мариуполе продолжается зачистка. Жителям освобождённых районов в рамках спецоперации ВС РФ подвозят гуманитарную помощь.

Сегодня, 19 апреля, волонтёры вместе с бойцами Народной милиции ДНР доставили мирным жителям инвалидные коляски, продуктовые наборы, медикаменты, молоко и конфеты для детей.

Из города продолжается эвакуация жителей. За день в село Безыменное перевезли 170 жителей Мариуполя, в том числе 29 детей.