Над Мариупольским портом подняли флаг ДНР
Мариуполь, ДНР, 19 апреля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Флаг ДНР установили в Мариупольском порту. Видео опубликовано 19 апреля в интернете.
Smdnr.ru
Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР)
Напомним, в Мариуполе продолжается зачистка. Жителям освобождённых районов в рамках спецоперации ВС РФ подвозят гуманитарную помощь.
Сегодня, 19 апреля, волонтёры вместе с бойцами Народной милиции ДНР доставили мирным жителям инвалидные коляски, продуктовые наборы, медикаменты, молоко и конфеты для детей.
Из города продолжается эвакуация жителей. За день в село Безыменное перевезли 170 жителей Мариуполя, в том числе 29 детей.