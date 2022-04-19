Вашингтон, 19 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск готов вложить от $10 млрд до $15 млрд собственных средств для превращения социальной сети Twitter в частную компанию. Глава SpaceX и Tesla планирует сделать предложение о поглощении до конца текущего месяца, сообщает 19 апреля New York Post со ссылкой на два источника.

Илон Маск

По информации издания, миллиардер уже обратился в банк Morgan Stanley с просьбой взять еще $10 млрд в долг.

Напомним, ранее американская социальная сеть Twitter утвердила ограничение срока действия для прав акционеров, чтобы защититься от Илона Маска, предложившего поглотить компанию за $43 млрд наличными.