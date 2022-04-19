Оттава, , 21:24 — REGNUM Правительство Канады ввело санкции против ряда граждан России, сообщают 19 апреля местные СМИ.

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В санкционный список среди прочих попали предприниматели Михаил Гуцериев и Пётр Авен, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

Попавшим в новый санкционный список запрещается въезд в Канаду. Их канадские активы при наличии таковых будут заморожены.

Всего под санкции попали 14 физических лиц, среди них — члены семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, депутат от «Единой России» Александр Торшин, бизнесмены Игорь Макаров, Михаил Фридман, Александр Пономаренко, Олег Бойко и Герман Хан.

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