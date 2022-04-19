Мариуполь, ДНР, , 20:33 — REGNUM Более 120 мирных жителей города Мариуполя вышли из подвалов домов, находящихся возле проходной «Азовстали», передаёт 19 апреля Первый канал.

Волноваха, больница, подвал © ИА REGNUM

Эти люди вышли по коротким гуманитарным коридорам, которые российские военные открыли 19 апреля у завода для мирных жителей. До сих пор они прятались в подвалах домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР заявляют, что никто из украинских боевиков не покинул 19 апреля «Азовсталь», хотя им предоставили для этого гуманитарный коридор.

Читайте ранее в этом сюжете: Из «Азовстали» по гуманитарному коридору никто не вышел