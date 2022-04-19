Москва, 19 апреля 2022, 20:20 — REGNUM Жительница города Мелитополя передала ВСУ информацию о расположении российских военных: она сфотографировала разгрузку боеприпасов ВС РФ, передав видео в ВСУ.
Как рассказал 19 апреля собеседник РИА Новости, жительница Мелитополя целенаправленно обозначила геолокацию позиций ВС России, по которым потом ВСУ нанесли удар.
«Я сняла видео из окна квартиры, что разгружались боеприпасы, — сообщила она. – И передала эти данные мужу своему, сожителю, и брату, и сыну».
Она пояснила, что её сожитель спустя 20 минут после получения видео сказал ей, чтобы она удалила материал из телефона.
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