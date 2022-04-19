Москва, 19 апреля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Жительница города Мелитополя передала ВСУ информацию о расположении российских военных: она сфотографировала разгрузку боеприпасов ВС РФ, передав видео в ВСУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как рассказал 19 апреля собеседник РИА Новости, жительница Мелитополя целенаправленно обозначила геолокацию позиций ВС России, по которым потом ВСУ нанесли удар.

«Я сняла видео из окна квартиры, что разгружались боеприпасы, — сообщила она. – И передала эти данные мужу своему, сожителю, и брату, и сыну».

Она пояснила, что её сожитель спустя 20 минут после получения видео сказал ей, чтобы она удалила материал из телефона.