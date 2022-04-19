Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП России в 2022 году на 8,5% вместо ранее ожидавшегося роста на 2,8%. Об этом говорится в опубликованном 19 апреля докладе фонда.

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Прогноз по российской экономике на 2023 год также изменён — с роста на 2,1% до падения на 2,3%.

По мнению аналитиков МВФ, негативное влияние на экономику России будут оказывать санкции, в том числе потеря доступа к системе SWIFT некоторыми банками, нефтегазовое эмбарго ряда стран, заморозка части активов Банка России, уход с рынка многих иностранных компаний.