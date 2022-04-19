Мариуполь, ДНР, 19 апреля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Гуманитарным коридором для выхода с территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполе никто так и не воспользовался, заявил 19 апреля представитель администрации ДНР Алексей Никоноров в эфире Первого канала.

Павел Кузнецов. Азовсталь. Мариуполь. 1936

Алексей Никоноров «Уже предоставлялись коридоры. Но те, которые могли выбраться и хотели выбраться, уже это сделали [раньше]».

Он пояснил, что гуманитарный коридор 19 апреля открыли после сообщений о том, что на территории завода якобы есть гражданские.

Алексей Никоноров «Но у нас, честно говоря, есть сомнения в том, есть ли там гражданские лица, которые должны этим коридором воспользоваться».

Он также заявил, что Киев никогда не соблюдал договорённостей о перемирии.