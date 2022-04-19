Москва, 19 апреля 2022, 19:12 — REGNUM Уже нельзя считать фигурой речи заявления об угрозе для России со стороны НАТО, заявил 19 апреля заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.
Отметив, что России сегодня необходимо противостоять серьёзным угрозам, прежде всего «попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ», Медведев сказал:
Он добавил, что России сейчас нужна «надёжная, высокотехнологичная, мощная техника», причём как военного, так и двойного назначения. Необходимо активно заниматься подготовкой специалистов, которые бы работали с такой техникой.
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