Ставрополь, 19 апреля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Ставропольском крае планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. В нее войдут три территории в городах Кавказских Минеральных Вод, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Ален Катин Скульптура Орёл. Пятигорск

По словам директора департамента ведомства по реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО Камиля Бексултанова, в числе этих трех площадок «Солнечная долина» в Кисловодске, гора Развалка в Железноводске и город Пятигорск. В настоящее время идет подготовка проектов, в которых будут отражены «технические решения, связанные с планировкой и инженерной инфраструктурой».

Напомним, на территории Кавминвод несколько лет назад была создана ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Гранд Спа Юца». Однако спустя почти десять лет, в 2016 году её посчитали неэффективной и ликвидировали.

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