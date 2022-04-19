Тыргу-Муреш, , 17:29 — REGNUM В Румынии зарегистрирован третий за последние два дня случай смерти от нового штамма гриппа АН3. Об этом 19 апреля сообщает бухарестский информационный ресурс HotNews.

Эпидемия гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сведениям Национального института общественного здравоохранения (НИОЗ) Румынии, жертвой вируса стал 77-летний житель уезда Муреш на северо-западе страны. Согласно официальной информации, мужчина имел сопутствующие заболевания и не был привит.

Напомним, накануне НИОЗ объявил о двух других смертельных случаях. Это 58-летний мужчина из Тимиша, не привитый от гриппа и ранее не имевший известных заболеваний, и 78-летняя женщина из Олта, не привитая от гриппа и без сопутствующих заболеваний.

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