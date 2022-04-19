Тыргу-Муреш, Румыния, 19 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Румынии зарегистрирован третий за последние два дня случай смерти от нового штамма гриппа АН3. Об этом 19 апреля сообщает бухарестский информационный ресурс HotNews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

По сведениям Национального института общественного здравоохранения (НИОЗ) Румынии, жертвой вируса стал 77-летний житель уезда Муреш на северо-западе страны. Согласно официальной информации, мужчина имел сопутствующие заболевания и не был привит.

Напомним, накануне НИОЗ объявил о двух других смертельных случаях. Это 58-летний мужчина из Тимиша, не привитый от гриппа и ранее не имевший известных заболеваний, и 78-летняя женщина из Олта, не привитая от гриппа и без сопутствующих заболеваний.