Вашингтон, 19 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по средней мировой цене на нефть в 2022 году с прежних $77,31 до $106,83 за баррель. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 19 апреля докладе фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В 2021 году средняя цена на нефть составила $69,07 за баррель. В 2022 году предполагаемая цена составит $106,83 за баррель, а в 2023 году — $92,63 за баррель», — говорится в материале.

По мнению аналитиков МВФ, сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе может оказать наличие свободных мощностей по добыче нефти в ряде стран, а также вероятное высвобождение нефтяных резервов.