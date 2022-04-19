Вашингтон, 19 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Сотрудники еще одного склада американской компании Amazon, на этот раз в Нью-Джерси, получил право проголосовать за объединение в профсоюз, сообщает 19 апреля Reuters.

SounderBruce Магазин Amazon

Всего несколько недель назад первый склад компании Amazon в США успешно объединился в профсоюз. Причем компания осталась крайне недовольна данным шагом и попыталась отменить результаты голосования.

Национальный совет по трудовым отношениям США подтвердил, что работники на складе DNK5 в Байонне, штат Нью-Джерси, представили достаточное количество подписей для проведения выборов. Дата голосования еще не назначена.

Напомним, что в США за последние шесть месяцев резко увеличилось количество работников, желающих вступить в профсоюз. Число новых петиций увеличилось на 57% на фоне того, как объединиться в профсоюз смогли сотрудники таких крупных американских компаний, как Starbucks и Amazon.