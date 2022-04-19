Нижний Новгород, , 16:35 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода считают, что достойным является размер пенсии не ниже 41 300 рублей в месяц. Таковы результаты опроса 1 000 проживающих в столице Приволжья граждан, проведенного специалистами сервиса «SuperJob».

Пенсия

В сравнении с 2021 годом запросы нижегородцев выросли на 800 рублей, за последние два года — на 3 400 рублей, а три года назад они называли сумму на 5 000 рублей меньшую, нежели сейчас.

Больше всех в старости хотели бы получать жители Москвы — 50 000 рублей, Санкт-Петербурга — 47 900 рублей и Хабаровска — 46 300 рублей.

Также в топ-10 вошли Челябинск, Владивосток, Красноярск, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург и Самара, жители которых считают достойной пенсию в размере от 44 100 до 45 900 рублей.

А самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 40 500 рублей, Воронежа — 40 300 рублей и Ижевска — 40 200 рублей.