Лондон, , 16:20 — REGNUM Московская биржа больше не будет считаться в Великобритании фондовой площадкой, сообщает 19 апреля Управление по налогам и таможенным пошлинам королевства в опубликованном заявлении.

Московская биржа Moex.com

Отмечается, что управление официально заявляет о своём намерении «лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи».

Теперь на инвесторов, торгующих ценными бумагами на MOEX, не будут распространяться налоговые льготы. При этом «уже осуществленные инвестиции будут защищены».

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