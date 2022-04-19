Москва, , 16:11 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,01%, до 78,94 рубля. Евро подрастает на 0,18%, торгуясь по 83,83 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли sm-ekb2005

«В целом российский рынок ценных бумаг довольно негативно отреагировал на заявление главы МИД о начале нового этапа спецоперации на Украине. Инвесторы испуганы тем, что боевые действия продлятся ещё долго, а против страны будут введены новые санкции.

Впрочем, снижение индексов порядка 4% по нынешним временам язык не поворачивается назвать падением. Особенно в свете того, что в отсутствие иностранных инвесторов ликвидность на рынке крайне низка. ФНБ не спешит приступать к покупкам российских акций на обещанный триллион.

Рубль тем не менее сегодня вновь укрепляется, как и накануне пытаясь продавить поддержку уровня 79 рублей за доллар. Впрочем, пока надолго закрепиться ниже этого рубежа не получается.

Видимо, данный уровень рассматривается как комфортный для бюджета и ЦБ. Но если нельзя торговать вниз, рынок начинает торговать наверх.

Видимо, если поддержка вновь не будет пробита, котировки двинутся в район 81 рубля за доллар», — считает эксперт.

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