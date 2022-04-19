Москва, 19 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ наблюдается масштабный износ основных производственных фондов в наиболее важных отраслях промышленности – нефтедобывающей, обрабатывающей, в строительстве и на транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал высказывания главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о структурных изменениях, которые предстоят российской экономике.

Промышленность

«Более половины парка основных средств морально и физически изношены. Кроме того, есть серьезная зависимость от импортных комплектующих, — сказал Мастеров. — Потребуется немало сил и времени либо на перестройку существующих цепочек и технологической базы на поставки из стран, с которыми сохранились полноценные экономические отношения, либо на полную перестройку производственного процесса с производством всего оборудования и всех видов комплектующих российскими предприятиями. Как будут решаться такие масштабные задачи в короткие сроки, сказать сложно. А правительство пока не предоставляло программу с исчерпывающим перечнем действий».

По его словам, потребуются серьезные усилия по модернизации научно-технического потенциала и соответствующей инфраструктуры, подготовке кадров, технологическому перевооружению, решению проблемы научного и технологического отставания в ряде отраслей.

«Возможно, проблема будет решаться путем налаживания сотрудничества с теми зарубежными предприятиями, которые в дальнейшем захотят вернуться на российский рынок, — сказал Мастеров. — РФ может воспользоваться опытом Китая, которому за сравнительно короткие сроки удалось сделать серьезный скачок в экономическом и научно-техническом развитии. Кроме того, будет полезен собственный – советский – опыт, включая наработки и технологии тех времен, когда, несмотря на серьезную изоляцию, удавалось добиваться крупных успехов в научно-техническом развитии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что разворот российской экономики на Восток не будет простым и быстрым.