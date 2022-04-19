Москва, , 16:03 — REGNUM Разворот российской экономики на Восток не будет простым и быстрым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, российской экономике предстоят такие трансформации, о которых сейчас даже трудно говорить. Пока экономика трансформируется по инерции, – сказал он. – Производители используют имеющиеся запасы сырья, распродают уже произведённые товары. А вот дальше степень трансформации будет зависеть от множества факторов: вернется ли хотя бы часть западных компаний в Россию, сможет ли параллельный импорт обеспечить наших производителей теми факторами производства, к которым они привыкли, и т.п.».

Как подчеркнул Ковригин, в любом случае, поворот на Восток произойдет и он будет непростым.

«Разорванные логистические цепочки за день не восстановить, новые рынки сбыта не освоить. Поэтому в ближайшие два года нас ждёт спад в экономике. Однако далее рост возможен, – сказал Ковригин. — Россия получает шанс получить особый статус в мировой экономике и идти вперёд не в рамках долларовой экономики, а с опорой на свои ресурсы и рубль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что итогом структурной трансформации российской экономики станет сокращение теневого сектора.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ самые заметные изменения произойдут в сельском хозяйстве – экономист