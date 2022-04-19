Сеул, 19 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В марте текущего года российские и китайские военные самолеты без предварительного уведомления вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, 24 марта два российских самолета вошли в зону ПВО Южной Кореи, что побудило южнокорейских военных поднять свои истребители, чтобы предотвратить их приближение к воздушному пространству страны.

Известно, что инцидент произошел за несколько часов до того, как Пхеньян произвел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в Японское море.

Днем ранее китайский военный самолет также вошел в KADIZ.

Отмечается, что военные самолеты не нарушили воздушного пространства Южной Кореи.