Вашингтон, 19 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Страны G7 не выразили готовности из-за России к полному бойкоту заседаний глав министерств финансов стран G20, пишет 19 апреля The Washington Post.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Речь идёт о встрече завтра, 20 апреля, на которую в американскую столицу съедутся министры финансов стран G20. Со стороны России в ней будет участвовать министр финансов страны Антон Силуанов.

Однако частичный бойкот ожидается – прежде всего со стороны США. Так, американский министр финансов Джанет Йеллен выразит свой протест против политики России тем, что не будет участвовать в ряде встреч G20, в которых примет участие российская делегация.

Американский чиновник намерена «добиваться исключения России из глобальных финансовых институтов».