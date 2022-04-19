Донецк, , 15:46 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В представительстве рассказали, что в 15:00 с позиций в Новомихайловке украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка. Всего из артиллерийского орудия было выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Ранее в Петровском районе Донецка получили ранения в результате обстрелов два мирных жителя.