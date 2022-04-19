Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. На 11 участках кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга (КАД) в 2022 году отремонтируют 73 км асфальтобетонного покрытия и девять деформационных швов на мостах и путепроводах, проинформировали 19 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дорожные работы на КАД

Основные долгосрочные ремонтные работы на КАД, уточнили в Упрдоре, в этом сезоне будут связаны с заменой деформационных швов. В планах до конца сезона – замена девяти таких швов (два на внутреннем кольце КАД и семь на съездах и въездах на КАД) на участке от пересечения трассы с Приморским до пересечения с Таллиннским шоссе.

Кроме того, до 14 мая дорожники заменят деформационный шов на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья. Поэтому попеременно будут перекрываться по две из четырех полос внутреннего кольца КАД.

«Ликвидация колейности в этом году начинается с 23 апреля. В этот день подрядчик планирует начать работы на внутреннем кольце в районе пересечения КАД с проспектом Культуры, через три дня работы развернутся здесь же, но на внешнем кольце», — рассказали в пресс-службе дорожного управления.

Два участка предстоит обновить на внутреннем кольце между развязками с проспектом Энгельса и дорогой Петербург – Мурино. Один участок на внешнем кольце в районе Заневки. Оставшиеся работы по замене изношенного покрытия будут выполнены на внутреннем и внешнем кольце на юго-западе, от Ропшинского шоссе до пересечения с дорогой к порту «Бронка». В начале мая литую асфальтобетонную смесь будут укладывать на путепроводе в составе КАД над Таллинским шоссе по внутреннему и внешнему кольцу.

«В летний период, после проведения дополнительной диагностики, планируется обновить еще порядка 100 тыс. кв. м покрытия в рамках содержания федеральной трассы», — заметили в Упрдор, указав, что о точных сроках выполнения работ будет сообщено дополнительно.