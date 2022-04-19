Лондон, 19 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Великобритания планирует в ближайшее время передать Украине самоходные зенитные установки Stormer. Об этом 19 апреля сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Издание уточняет, что установки будут оснащены ракетами Starstreak. Около двух недель назад Великобритания провела демонстрацию машин на одном из учебных полигонов в Солсберийской равнине.

Газета пишет, что с соответствующим заявлением перед парламентом на этой неделе выступит глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.